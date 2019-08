Krefeld : Blitz schlägt im Mehrfamilienhaus ein

Krefeld Dachpfannen wurden vom Dach geschleudert, Steckdosen und Schalter aus den Wänden gerissen. Aber der Blitz löste keinen Brand aus.

(ped) Bei den heftigen Gewittern am frühen Freitagabend ist der Blitz in ein Mehrfamilienhaus an der Straße „An der Tränke“ eingeschlagen. Um 17.49 Uhr meldete ein Bewohner den Blitzeinschlag in den Dachstuhl des zweigeschossigen Hauses, teilt die Polizei mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr war ein etwa 1,5 Quadratmeter großes Loch im Dachstuhl deutlich erkennbar. Durch den Blitzeinschlag waren nicht nur die Dachpfannen vom Dach geschleudert worden, sondern auch Steckdosen und Lichtschalter im Dachgeschoss aus den Wänden gerissen worden. Die Einsatzkräfte setzten eine Drehleiter zur Sicherung des Dachstuhls ein und schalteten vorsichtshalber das gesamte Wohnhaus stromlos. Mittels Wärmebildkamera konnte ein Brand ausgeschlossen werden. Die sechs Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr aus Uerdingen mit 36 Einsatzkräften. Dazu waren ein Notarzt und zwei Rettungswagen vor Ort. Der Energieversorger muss nun entscheiden, wann der Strom in dem Gebäude wieder zugeschaltet werden kann.