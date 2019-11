Zeuge informiert Polizei : Hühnerdieb steigt mit zwei Tieren in die Straßenbahn

Krefeld Die Polizei hat dank eines couragierten Zeugen am Freitagmittag, 8. November, einen Mann festgenommen, der zuvor zwei Hühner gestohlen hatte.

Wie die Behörde mitteilte, wurde gegen 14.30 Uhr ein 28-Jähriger an der Haltestelle Am Schützenhof stutzig, als er einen Mann erblickte, der mit zwei Hühnern in den Händen in die Straßenbahn einsteigen wollte. Das Kuriose: Über eine Facebook Gruppe hatte er zwei Tage zuvor von einem ähnlichen Fall gehört. Deshalb reagierte er sofort und richtig: Er hielt den 37-Jährigen fest und verständigte die Polizei sowie den 44-jährigen Besitzer der Hühner. Einsatzkräfte nahmen den polizeibekannten Mann fest. Nunmehr wird geklärt, ob er auch für den Diebstahl von zwei Hühnern aus einem umzäunten Hühnerstall am Dienstag verantwortlich ist. Ihn erwartet ein Strafverfahren.