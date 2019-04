Hochzeitsgesellschaft in Krefeld : Polizei stoppt Autokorso nach Schüssen

Hochzeitsgesellschaft in Krefeld

Krefeld Bei einem Autokorso durch die Krefelder Innenstadt fielen Schüsse: Die Polizei stoppte die Fahrzeuge und stellte zwei Schreckschusspistolen sicher.

Am Samstag hat die Polizei einen Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft in der Innenstadt gestoppt, nachdem während der Fahrt mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen wurde.