Vorfall in Krefeld : Mann überfällt 48-Jährige im Auto

Krefeld Am Sonntagabend hat ein Mann eine Krefelderin in ihrem Auto überfallen und die Handtasche geraubt. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt parkte die 48-Jährige gegen 22.10 Uhr an der Gutenbergstraße in Höhe der Urfeystraße. Als sie aussteigen wollte, stieg plötzlich ein Mann über die Beifahrerseite in ihr Auto. Er verdrehte ihren Arm und drückte ihren Oberkörper auf die Mittelkonsole. Dann schlug er auf sie ein und forderte Geld. Anschließend flüchtete er aus dem Auto und nahm ihre Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag, mitsamt Geld und Schlüssel an sich.