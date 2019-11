Gestohlene EC-Karte : Polizei fahndet mit Bildern nach mutmaßlichem Trickbetrüger

Duisburg/Krefeld/Köln Mit Bildern von Überwachungskamera sucht die Polizei einen Mann. Der Unbekannte hatte im September die Geldkarte einer Seniorin aus Duisburg gestohlen. Damit hob er an Automaten in Köln und Krefeld Geld ab.

Das teilt die Polizei in Duisburg mit. Demnach erhielt eine Seniorin am Donnerstag, 12. September, einen Anruf von falschen Polizisten. Sie forderten die Frau auf, einen vierstelligen Betrag abzuheben. Kurze Zeit später erschienen ein Mann und eine Frau an der Wohnanschrift der Seniorin auf der Uhlandstraße. Dem Duo gab die 91-Jährige ihre Geldbörse mitsamt eines dreistelligen Bargeldbetrages und ihrer EC-Karte.