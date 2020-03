Flucht in Krefeld : Bewohner ertappen Einbrecher auf frischer Tat

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Krefeld Am Mittwoch sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Heidekrautweg eingebrochen. Als sie von den heimkommenden Bewohnern überrascht wurden, flüchteten sie in Richtung Willicher Straße.

Das teilt die Polizei mit. Im Zeitraum von 9.50 bis 11:.7 Uhr kletterten die Einbrecher auf das Dach eines Gartenhäuschens und hebelten dann ein Fenster im ersten Obergeschoss auf. So gelangten sie in das Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Als sie von den heimkommenden Bewohnern überrascht wurden, flüchteten sie in Richtung Willicher Straße. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Ein Einbrecher wird wie folgt beschrieben: Er ist circa. 1,75 Meter groß, von schlanker Statur und hat braune Haare. Er trug eine blaue Jeans und einen dunklen Pullover.

Für Hinweise wenden Sie sich an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(RP)