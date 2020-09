Feuer am Südwall : Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Krefeld

Krefeld In Krefeld hat es am Montagabend gebrannt. Ein Bewohner starb durch das Feuer in seiner Wohnung. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Krefeld hat es am Montagabend in einer Wohnung gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 19.45 Uhr an den Südwall alarmiert. Ein Nachbar meldete, einen ausgelösten Rauchmelder gehört zu haben.

Die Feuerwehr bemerkte beim Eintreffen vor Ort Rauch im Bereich des Balkons sowie im Treppenhaus. Die Einsatzkräfte betraten unter Atemschutz die Wohnung im dritten Stock. Der Bewohner wurde ins Freie gerettet. Der Notarzt konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen.

Die Krefelder Feuerwehr löschte den Wohnungsbrand. Eine Ausweitung auf weitere Wohnungen konnte verhindert werden.

Die Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Krefeld waren mit 50 Kräften vor Ort. Sie wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Oppum unterstützt. Gegen 22.10 Uhr war der Einsatz beendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(mba)