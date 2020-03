Fahrerflucht in Krefeld : Auto erfasst Fußgängerin - Frau leicht verletzt

Fahrerflucht in Krefeld

Krefeld Am Mittwochmorgen hat ein Autofahrer eine Fußgängerin erfasst und hat sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um die junge Frau zu kümmern.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 6.55 Uhr querte demnach eine 22-jährige Frau an der Kreuzung Neue Linner Straße/Philadelphiastraße, um in Richtung Ostwall zu gehen. Dabei erfasste sie ein Auto, das von der Neue Linner Straße nach links in die Philadelphiastraße abbog.