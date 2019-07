Einbruch in Krefeld : Unbekannte stehlen elektronische Geräte aus Wohnwagen

Krefeld Am Sonntag haben Unbekannte einen Wohnwagen an der Kölner Straße aufgebrochen und elektronische Gegenstände entwendet.

Am Sonntag haben Unbekannte einen Wohnwagen an der Kölner Straße aufgebrochen und elektronische Gegenstände entwendet. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 10.55 Uhr haben sie nach Polizeiangaben die Tür eines Wohnwagens aufgebrochen, der auf einem Privatgrundstück (im Bereich Jakob-Lintzen-Straße/ zwischen Obergath und Von-Ketteler-Straße) geparkt war. Die Täter entkamen mit der Beute unerkannt. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 02151 - 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.