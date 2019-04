Einbruch in Krefeld : Unbekannte hebeln Fenster auf und stehlen Geld

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Krefeld Am Ostermontag sind Unbekannte in ein Haus an der Straße am Riddershof eingebrochen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entkamen mit Geld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Zeitraum zwischen 17 und 19. 25 Uhr versuchten die Einbrecher zunächst die Hauseingangstür aufzuhebeln. Weil das nicht gelang, öffneten sie ein auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss und gelangten so in das Haus. Das teilt die Polizei mit. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entkamen anschließend mitsamt der Beute.

Die Polizei warnt davor, Fenster bei Abwesenheit auf Kipp stehen zu lassen.

Wer Ostermontag etwas beobachtet hat, kann sich an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de wenden.

(ubg)