Einbruch in Krefeld : Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus ein

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Krefeld Am Montag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss durchsuchten sie sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Im Zeitraum zwischen 8.30 und 16.15 Uhr gelangten die Einbrecher auf unbekannte Weise in das Haus an der Schwambornstraße. Das teilt die Polizei mit. Anschließend entkamen sie unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(ubg)