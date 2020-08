Einbruch in Krefeld : Besitzer überrascht Dieb im Haus

Einbruch in Krefeld

Krefeld Der Eigentümer eines Wohnhauses an der Philipp-Reis-Straße hat am Montagabend, 17. August, einen Einbrecher überrascht. Der Mann konnte flüchten.

Wie die Polizei mitteilt, kam ein 61-jähriger Krefelder gegen 19 Uhr von einer Fahrradtour nach Hause. Die zuvor abgeschlossene Hauseingangstür war nicht mehr verschlossen und eine Hebelspur zu erkennen. Der Eigentümer betrat für einen kurzen Moment das Erdgeschoss und verließ das Gebäude dann wieder um die Polizei zu informieren. In diesem Moment lief der Einbrecher aus dem Haus und flüchtete in Richtung Hafelsstraße. Unterstützt von einem 24-jährigen Zeugen, der die Situation beobachtet hatte, verfolgten sie den Täter ein kurzes Stück. Dann stieg der Unbekannte in ein schwarzes Auto mit Düsseldorfer Kennzeichen und fuhr davon.