Düsseldorf: Alkoholisierter Krefelder verursacht schweren Unfall

Krefeld Zu einem schweren Unfall ist es in der Nacht zu Sonntag in Düsseldorf gekommen. Der Unfallfahrer, ein 30-jähriger Krefelder, war betrunken.

(bk) Bei einem Unfall in Düsseldorf ist in der Nacht zu Sonntag ein Krefelder schwer verletzt worden. Der 30-jährige Mann stand unter Alkoholeinfluss, als er gegen 1.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Eckener Straße in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und einen Unfall verursachte. Dabei wurde sein 34-jähriger Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der Unfallverursacher selbst erlitt leichte Verletzungen. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.