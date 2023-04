Krefelder Polizei stoppt Chaostransporter Überfrachteter Lkw macht Polizei sprachlos

Der Krefelder Verkehrsdienst hat am vergangenen Freitag auf der Krefelder Mevissenstraße ein Fahrzeug stillgelegt, das nach einer Ersteinschätzung durch die Beamten überfrachtet schien. Wie die Polizei am 21. April in einer Meldung in den sozialen Medien mitteilte, hatte es den Beamten in dieser besonderen Situation die Sprache verschlagen. Dies war wohl dem Gefahrenpotenzial geschuldet, dass der „augenscheinlich überladene Lkw mit Anhänger“ bei näherer Betrachtung offenbarte.