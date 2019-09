Brand in Krefeld : Zwei Tote bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Zwei Tote bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Brand in Krefeld

Feuerwehrleute löschen von einem Löschkorb aus den Dachstuhl eines brennenden Hauses in Krefeld. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Krefeld Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere seien von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet worden.

Der Brand ereignete sich in einem Wohnhaus auf der Spinnereistraße. Das Feuer war gegen 3 Uhr in der Nacht aufgebrochen. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen dreieinhalb geschossigen Altbau mit Flügelanbau. Das Feuer sei vom Treppenhaus und vom Dachstuhl auf das ganze Haus übergegangen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden das komplette Treppenhaus und der Dachstuhl zerstört. Das sagte ein Sprecher am frühen Donnerstagmorgen.