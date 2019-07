Brand im 6. Stock : Polizei Krefeld geht von fahrlässiger Brandstiftung aus

Krefeld Zu einem Wohnungsbrand im sechsten Obergeschoss an der Krefelder Straße ist die Feuerwehr am Mittwoch ausgerückt. Ein technischer Defekt ist nach Polizeiermittlungen nicht die Brandursache.

Am iIttwoch hat es im sechsten Obergeschoss eines Hauses an der Krefelder Straße in Hüls gebrannt. Vor Ort hatten die Einsatzkräfte eine starke Brand- und Rauchentwicklung am Balkon festgestellt. Das teilte die Feuerwehr mit. Durch abtropfende Kunststoffteile bestand die Gefahr, dass sich das Feuer auf die darunterliegenden Balkone ausbreiten könnte.