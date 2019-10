Räumung in Krefeld : Fünf-Zentner-Bombe entschärft – 680 Menschen evakuiert

Räumung in Krefeld

Krefeld Am Montag wurde auf einem Baugrundstück an der „Alte Gladbacher Straße“ eine Bombe gefunden. Ab 17 Uhr wurde der Bereich geräumt; um 19.57 Uhr gab die Katastrophen-App Nina Entwarnung.

(vo) Die Fachleute haben anfangs von einer „0-8-15“-Bombe gesprochen, doch am Ende ist keine Bombe 0-8-15: Als die Katastrophen-App „Nina“ um 19.57 Uhr Entwarnung für Krefeld gab, waren eben doch alle Beteiligten erleichtert. Die amerikanische Fünf-Zentner-Bombe, die am Montagnachmittag auf einem Baugrundstück an der Alte Gladbacher Straße entdeckt worden war, war vom Kampfmittelräumdienst entschärft worden. Die Bürger, die im Umkreis leben, konnten wieder zur Normalität übergehen.