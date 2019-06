Betrug in Krefeld : Falscher Polizist stiehlt Vermögenswerte von Seniorin

Unbekannte haben sich vor eine Seniorin als Polizisten ausgegeben. Angeblich wollten sie ihre Vermögenswerte sichern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Schon am Samstag haben die Männer bei einer Seniorin angerufen und sich als Mitarbeiter der Kriminalpolizei ausgegeben. Sie sagten, dass man ihre persönlichen Daten auf der Liste eines festgenommenen Einbrechers gefunden habe und sie nun ihre Vermögenswerte sichern wollen. Das teilt die Polizei mit. Zwei Tage später, am Montag, um 12.30 Uhr, fuhr die Seniorin mit ihrem Auto zur Roonstraße/Crousstraße, um den vermeintlichen Polizisten zu treffen. Sie öffnete ihr Beifahrerfenster, sodass der Betrüger die schwere Tasche entgegen nehmen konnte. Er entfernte sich in Richtung Uerdinger Straße.

Die Polizei Krefeld sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, die sich am Montag (17. Juni 2019), um 12:30 Uhr, im Bereich der Roonstraße / Crousstraße aufgehalten haben. Hinweise an 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.