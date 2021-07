Arbeitsunfall in Krefeld : Frau gerät in Teigknetmaschine

Krefeld In einer Großküche in Krefeld-Uerdingen ist es zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Eine Frau musste von der Feuerwehr aus einer Teigknetmaschine befreit und ins Krankenhaus gebracht werden.

In einer Großküche im nordrhein-westfälischen Uerdingen ist eine Mitarbeiterin mit dem Arm in eine Teigknetmaschine geraten und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Feuerwehr in Krefeld am Donnerstagabend mitteilte, klemmte sich die Frau den Arm am Nachmittag in dem Gerät ein und bekam ihn nicht wieder heraus. Sie steckte demnach bis zum Ellenbogen in der Maschine fest.