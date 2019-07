An der Neustraße in Krefeld : Unbekannte schlachten Auto aus

An der Neustraße in Krefeld

Krefeld In der Zeit von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter einen VW Transporter auf der Neustraße ausgeschlachtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de