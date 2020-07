Alarm im Einkaufszentrum : Die Polizei fasst nächtlichen Dieb im „Forum Krefeld"

Krefeld Die Polizei konnte in der Nacht zu Donnerstag einen Mann stellen, der im „Forum Krefeld“ auf der Friedrichstraße auf Beutezug war.

Wie die Behörde mitteilt, wurde um 2.14 Uhr beim für das Einkaufszentrum zuständigen Wachdienst stiller Alarm ausgelöst. Die herbeigerufene Polizei sicherte die Ausgänge des Gebäudes und sichtete im Schnelldurchgang das Material der Videoüberwachung. Die Bilder zeigten einen Mann, der an einem Tabak- und Lottostand Waren in einen Abfallsack packte. Dort entdeckten die Beamten schließlich mehrere volle Mülltüten, die offensichtlich für den Abtransport bereitlagen. Halb unter den Säcken und halb unter der Ladentheke versteckt fanden sie den Täter.

Die Polizei geht davon aus, dass sich der 45-jährige Krefelder im Einkaufszentrum hat einschließen lassen, um nach Ladenschluss ungestört auf Beutezug zu gehen: Er war bereits vor ein paar Tagen aufgefallen, als er sich abends in der Toilette einer Bäckereifiliale verstecken wollte, um sich einschließen zu lassen. Im „Forum Krefeld“ hatte er Zigarettenstangen, Rubellose und Süßwaren in die Mülltüten gepackt. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.