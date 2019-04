Festnahme auf A57 bei Krefeld : Mann soll Unfall provoziert und seine Frau gewürgt haben

Krefeld Am Dienstagmorgen soll ein Mann auf der Auffahrt zur A57 bei Krefeld einen Unfall provoziert haben. Der Mann wurde festgenommen und wird am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Wie Polizei und die Staatsanwaltschaft berichten, war ein Ehepaar mit dem Auto auf der Untergath in Krefeld unterwegs. Der 55-Jährige fuhr - zur Überraschung seiner Frau - auf die Autobahn in Richtung Nimwegen. An der Zufahrt soll er plötzlich beschleunigt und auf das vor ihm haltende Auto einer Frau aufgefahren sein. Durch die Wucht habe sich der Wagen gedreht.