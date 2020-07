5000 Euro Belohnung : Mordkommission sucht Brandstifter von Krefeld

Krefeld Am 12. September vergangenen Jahres starb ein Ehepaar nachts beim Brand eines Mehrfamilienhauses an der Spinnereistraße. Der mutmaßliche Täter wurde von einer Videoanlage aufgezeichnet.

Innerhalb von 20 Minuten brannten am 25. August 2019 ab etwa 4 Uhr neun Autos und ein Wohnwagen. Ein Carport wurde dadurch beschädigt. Die Fahrzeuge waren in direkter Nähe zueinander in den Stadtteilen Dießem/Lehmheide und Fischeln abgestellt. Verletzt wurde niemand.

Am 12. September 2019 war es nachts gegen drei Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Spinnereistraße gekommen, bei dem ein Ehepaar ums Leben kam. Nahezu zeitgleich und nur etwa 300 Meter entfernt, brannte ein großer Papiercontainer auf dem Gelände des Discounters Lidl an der Gladbacher Straße. Der mutmaßliche Täter wurde von der dortigen Videoanlage aufgezeichnet. Er trug eine blaue Jeanshose, dunkle Schuhe sowie eine dunkle Oberbekleidung mit Kapuze und hell abgesetzten Ärmeln.