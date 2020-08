Krefeld : Bilder für die Betonstelen auf dem Rhine-Side-Gelände

Krefeld Mit dem Kunstprojekt „Jugend schafft Kunst am Rhein“ wollen Schüler des Gymnasiums Fabritianum Uerdingen verschönern.

An der Rhine Side in Uerdingen ist jetzt ein Kunstprojekt „Jugend schafft Kunst am Rhein“ des Gymnasiums Fabritianum (Fabritz) und des Kaufmannsbundes gestartet. Schüler des Fabritz haben bereits vor den Sommerferien eigene Street-Art-Motive für Betonstelen auf dem Rhine-Side-Gelände entworfen. Jetzt geht es an die Umsetzung: Bald wird gesprüht und gemalt.