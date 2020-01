Verfahren in Krefeld wegen Unterschlagung : Bilder für 300 Millionen verschollen: Krefelder Künstler Zeuge im Prozess

Krefeld Uwe Esser hat Anzeige gegen den Chinesen Ma Yue erstattet. Am 24. Januar muss sich der Kunsthändler wegen Unterschlagung vor dem Amtsgericht Krefeld verantworten.

In China sind Kunstwerke des Malerfürsten Markus Lüpertz, von Anselm Kiefer und Renate Graf nach einer Ausstellung verschollen. 345 Exponate aus dem Eigentum der taiwanesischen Sammlerin mit deutschem Pass, Marie Chen-Tu. Der Wert der Arbeiten soll bei gut 300 Millionen Euro liegen. Organisiert wurde die Ausstellung von der inzwischen nicht mehr existierenden Bell Art GmbH in Hamburg. Deren früherer Geschäftsführer Ma Yue soll für das Verschwinden der Werke die Verantwortung tragen. Laut Neue Zürcher Zeitung und Süddeutsche Zeitung habe der Chinese bereits Teile der Sammlung zu Geld machen wollen. Die Vereinbarungen zwischen Sammlerin und dem damaligen Geschäftsführer sind demnach über Kommunikationsdienste im Internet entstanden.

Der Zweite von rechts ist der in Krefeld wegen Unterschlagung angeklagte Bell-Art-Geschäftsführer Ma Yue. Foto: Uwe Esser

Auf juristisch so dünnes Eis hat sich der Krefelder Künstler Uwe Esser nicht begeben. Durch Vermittlung der Kunstkuratorin Beate Reifenscheidt, sonst Direktorin des Ludwig-Museums in Koblenz, habe er Bell Art im Jahr 2015 vier Mittelformate für die Messe Canton Fair in Nanjing zur Verfügung gestellt und darüber einen schriftlichen Vertrag mit der Hamburger Gesellschaft geschlossen. „Die Bilder habe ich nie mehr zurückbekommen und den versprochenen Verkaufserlös in Höhe von 14.000 Euro ebenfalls nicht“, sagte Esser am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion. Er habe nach ergebnislosen Versuchen, sein Eigentum zurückzuerhalten, im Jahr 2017 Anzeige gegen Ma Yue wegen Unterschlagung erstattet.

Info Unterschlagung kann mit Gefängnis bestraft werden Paragraf 246 Strafgesetzbuch Unterschlagung: (1) Wer eine fremde bewegliche Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zueignet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. (2) Ist in den Fällen des Absatzes 1 die Sache dem Täter anvertraut, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. (3) Der Versuch ist strafbar.

Die Staatsanwaltschaft Krefeld, so Esser, habe Anklage vor dem Amtsgericht Krefeld wegen des Verdachts der Unterschlagung erhoben. Der Prozessauftakt sei für Freitag, 24. Januar, terminiert. Er sei als Zeuge geladen und trete auch als Nebenkläger auf, sagte Esser. Das Gerichtsverfahren wird in der Museums- und Kunstszene mit Interesse verfolgt. Der angeklagte Ma Yue wird auch von anderen Künstlern wie die Chinesin Zhang Xi beschuldigt. Die Malerin aus Guangzhou beschuldigt die Art Bell GmbH, ihr 27 ihrer Gemälde vorzuenthalten, die sie der Gesellschaft 2013 bei einer Künstler-Studienreise in Deutschland überlassen habe.

Uwe Esser will das Bild „Unauffällig bleiben“ zurück haben. Foto: Uwe Esser

Der Krefelder Künstler Uwe Esser, der an der Folkwangschule in Essen und an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert hat, ist nach eigener Aussage sehr gespannt, ob der Beschuldigte zum Prozessauftakt am Amtsgericht erscheinen wird. Persönlich habe er ihn nie kennengelernt. Er habe stets mit der Prokuristin zu tun gehabt. Auf seine telefonischen Anfragen, wo seine Bilder seien, habe man ihn stets in immer neuen Varianten vertröstet. Mal sei der Chef nicht da, mal seien sie für eine andere Ausstellung eingeplant, und mal wolle Ma Yue sie selbst kaufen. „Da habe ich dann eine Rechnung geschrieben und weggeschickt“, erzählt der Krefelder. Auf die Überweisung wartete er jedoch vergebens. Mal sei eine Überweisung an einem Feiertag in China nicht möglich, und ein anderes Mal habe Ma Yue die Summe in bar am Düsseldorfer Flughafen übergeben wollen.

Nach Rücksprache mit einem befreundeten Juristen habe er bei der Staatsanwaltschaft in Hamburg Anzeige erstattet. Die hätten den Vorgang wegen des Wohnsitzes des Beschuldigten an die Kollegen in Kiel weitergereicht. „In der Sache tat sich nichts bis ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht habe“, sagte Esser. Dann kam die Akte nach Krefeld. „Das war mein Glück“, so Esser. Die Staatsanwaltschaft in der Seidenstadt habe ermittelt und Anklage erhoben. Oberstaatsanwalt Axel Stahl bestätigte das gestern auf Anfrage unserer Redaktion.

„Ich schwang mich zum Thor hinaus“ heißt eines der vermissten Bilder. Foto: Uwe Esser

Das Bild „Einarmiges Reißen“ war in China ausgestellt. Foto: Uwe Esser