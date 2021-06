Gesamtschule Uerdingen : Bienenzüchten auf dem Stundenplan

Bienen bei der Arbeit: Auf den Brutbrettern bauen sie ihre Waben und produzieren Honig. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ein Imkerei-Projekt an der Gesamtschule Uerdingen soll den Schülern Natur und Umweltschutz im direkten Erleben nahe bringen. Von den kleinen Honigsammlern in der Casa Maja lernen sie nicht nur, was Fotobeute ist.