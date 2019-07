Wechsel : Bianca Heintges neue Leiterin des DRK-Bildungswerks

Krefeld Die 35-jährige Pädagogin ist Nachfolgerin von Claudia Weber, die vor kurzem in den Ruhestand gegangen ist.

Heintges ist Diplom-Pädagogin mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung/Weiterbildung und hat ein Zusatzstudium für Management in Sozialen Einrichtungen absolviert. Vor dem Wechsel zum Krefelder DRK hat sie die Jugendbildungsstätte der Pfadfinder in Wegberg geleitet. „Zum DRK bin ich gekommen, weil ich zurück in die Erwachsenenbildung wollte. Zudem war es mir wichtig, auch die Werte der Rotkreuz-Arbeit in meinen Arbeitsalltag einzubinden“, schildert Bianca Heintges.