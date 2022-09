Aus der Bezirksvertretung : Das ist für Krefeld-Uerdingen im kommenden Jahr geplant

Die Fassadensanierung der geschichtsträchtigen Herberzhäuser ist bereits abgeschlossen. Allerdings wird die Innensanierung teurer als gedacht. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Bis Ende September muss die Städtebauförderung fürs kommende Jahr beantragt werden. Was geplant ist, wird am Donnerstag, 22. September, in der Bezirksvertretung Uerdingen vorgestellt.

Die Innenstadt mit ihren historischen Gebäuden ist das Herz von Uerdingen. In Zukunft soll sie mithilfe des Integrierten Handlungskonzeptes in neuem Glanz erstrahlen. Das Handlungskonzept ist auch die Grundlage für die Zuwendungen aus dem Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“, das ehemals „Stadtumbau“ hieß. Jedes Jahr werden in diesem Rahmen Projekte gefördert. Bis Ende September müssen die Förderungen für das kommende Jahr beantragt werden. Was geplant ist, wird den Politikern am Donnerstag, 22. September, in der Bezirksvertretung Uerdingen vorgestellt.

So sollen beispielsweise die Nebengassen der Einkaufsstraße aufgewertet werden. Wer aktuell in der Krämergasse, Petersgasse, Patersgasse oder im Bereich Kirchplatz unterwegs ist, muss häufig Autos ausweichen, deren Fahrer auf Parkplatzsuche sind. Besonders für Fußgänger kommt es dabei oft zu unangenehmen Situationen. Das soll künftig durch eine „multifunktionale“ Aufwertung verbessert werden, bei der auch die Belange von Fußgängern und Radfahrern berücksichtigt werden. Außerdem sollen die Gassen ihrer Funktion als Wohnumfeld stärker gerecht werden.

Zu den Fördermaßnahmen zählt auch die Fortführung des Quartiersmanagements für weitere zwei Jahre. Mit der Aufgabe beauftragt ist seit 2018 das Dortmunder Planungsbüro „Basta“, dessen Arbeit dadurch nahtlos fortgesetzt werden könnte.

Teurer als erwartet wird die Sanierung der Herberzhäuser (wir berichteten). Verantwortlich sind dafür die nun notwendige Ertüchtigung der Holzbalkendecken und der Dachstühle sowie Maßnahmen zur Hausschwammsanierung, die in der Kalkulation nicht veranschlagt waren. Die förderfähigen Gesamtkosten betrugen bisher 7.068.000 Euro mit einem kommunalen Eigenanteil von 1.413.600 Euro. Jetzt haben sie sich auf 11.974.000 Euro inklusive Dachsanierung erhöht. „Im Rahmen der Antragstellung sollen die Mehrkosten und zusätzlich die Kosten für die Dachsanierung in Höhe von 400.000 Euro ebenfalls mit beantragt werden (insgesamt 4.906.000 Euro)“, heißt es dazu in der Vorlage der Stadt.

Fortgeführt werden soll außerdem der Verfügungsfond, aus dem kleinere Projekte im Stadtteil bezuschusst werden. „Die Förderrichtlinie schreibt hier die Höhe der jährlich bei der Bezirksregierung zu beantragende Summe vor (5 Euro je Bewohner im Programmgebiet)“, erklären die Experten der Kommune. Fördermittel will die Stadt auch zur Teilnahme am Aktionstag zur Bewerbung der Städtebauförderung beantragen, der wegen der Pandemie in den vergangenen Jahren ausfallen musste. In 2023 soll er jedoch stattfinden und Interessierte zu Quartiersführungen, Baustellenbesichtigungen, (Stadtteil-)Festen oder Planungswerkstätten einladen.