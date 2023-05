Hochschule Niederrhein Bewerbungsstart für Wintersemester

Krefeld/Mönchengladbach: Ab sofort können sich Studieninteressierte für das Wintersemester 2023/24 an der Hochschule Niederrhein bewerben. Für die zulassungsbeschränkten Bachelor- und Masterstudiengänge endet die Bewerbungsfrist am 15. Juli, für die zulassungsfreien Studiengänge ist sogar bis zum 15. September Zeit für eine Bewerbung. Insgesamt bietet die Hochschule Niederrhein zum kommenden Wintersemester knapp 90 Bachelorstudiengänge und etwa 30 Masterstudiengänge in zehn Fachbereichen an. Das Wintersemester beginnt offiziell am 1. September, der Vorlesungsbeginn ist am 25. September 2023. Das gab die Hochschule jetzt bekannt.