Städtebau in Krefeld : Bewegung bei der Planung für den Willy-Brandt-Platz

Der Entwurf wird überarbeitet; Ziel ist es, dass die Fassade mit den Fassaden der Im-Brahm-Brotfabrik (ganz rechts angedeutet) und der Fabrik Heeder korrespondiert. Foto: Lindner Architekten

Krefeld Die Fassadengestaltung an einem der beiden geplanten Neubauten soll überarbeitet werden. Der Offene Brief an den Oberbürgermeister mit Kritik an der städtebaulichen Planung zeigt wohl Wirkung.