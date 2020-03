Großfahndung mit Hubschrauber : Bewaffneter Raubüberfall auf Geldtransporter

Die beiden Täter haben ihren Fluchtwagen angezündet, der Wagen brannte komplett aus. Anschließend setzten sie die Flucht in einem anderen Auto, einem Volkswagen der Marke Phaeton oder Passat und dem Kennzeichen KR-CA 784 fort. Foto: Polizei Krefeld

Krefeld (sti) Mit einem Großaufgebot an Beamten, Einsatzfahrzeugen und einem Hubschrauber fahndete die Polizei seit Dienstagnachmittag nach zwei bewaffneten Männern. Das Duo hat um 14.10 Uhr an der Baumarktfiliale Bauhaus an der Mevissenstraße einen bewaffneten Raubüberfall begangen.