Unbekannte bedrohen Kassierer : Bewaffneter Raub im Supermarkt an der Saumstraße

Symbolbild. Foto: dpa/Carsten Rehder

Krefeld Drei Unbekannte haben am Mittwoch gegen 19.30 Uhr einen Supermarkt an der Saumstraße überfallen. Sie bedrohten den Kassierer mit einer Langwaffe und flüchteten mit Bargeld in vierstelliger Höhe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwei von ihnen stellten sich in die Nähe des Kassenbereichs, einer blieb vor einer Kassiererin stehen. Plötzlich griff er in die Kasse und entnahm das Bargeld. Die Kassiererin fragte, was er da mache, woraufhin er eine Langwaffe unter seiner Jacke hervorholte. Die beiden anderen Männer gingen daraufhin zu einer weiteren Kasse und griffen ebenfalls nach Bargeld. Sie packten es in einen Jutebeutel.

Dann rannten nach Darstellung von Staatsanwaltschaft und Polizei alle drei aus dem Laden und flüchteten zu Fuß. Eine erste Fahndung blieb erfolglos. Alle Täter sind 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank und waren dunkel gekleidet. Zudem trugen alle einen Mund-Nasen-Schutz sowie 3D-Brillen. Der Täter, der zuerst in die Kasse griff, sprach akzentfrei Deutsch und hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Er trug mehrere Jacken übereinander. Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 entgegen.

(sti)