Jobcenter in Krefeld lehnte Forderung ab : Beurlaubung vom Maßregelvollzug führt bei Krefelder zu Hartz-IV-Anspruch

Krefeld Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied in seinem aktuellen Urteil, dass dem suchtkranken Straftäter aus der Seidenstadt grundsätzlich Arbeitslosengeld II zusteht.

Psychisch kranke und suchtkranke Straftäter können bei einer dauerhaften Beurlaubung aus dem Maßregelvollzug Hartz IV vom Jobcenter beanspruchen. Dies gilt zumindest dann, wenn sie als Resozialisierungsmaßnahme in einer eigenen angemieteten Wohnung „Probewohnen“ dürfen, urteilte das Bundessozialgericht (BSG) am Donnerstag in Kassel. (AZ: B 4 AS 26/20 R)