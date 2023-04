Warnung von Krefelder Arbeiterpriester Albert Koolen Bettelverbot – Kritik an Kirchen und Muslimen

Einer der wenigen Arbeiterpriester in Deutschland, der in Krefeld lebende Albert Koolen, hat vor den ethisch-menschlichen Auswirkungen des Bettelverbotes in der Stadt gewarnt. Die Durchsetzung des Bettelverbots könne „einer weiteren Erkaltung der Stadtgesellschaft Vorschub leisten“. Dann werde die uneingeschränkte Würde der Person nur anerkannt, wenn sie gerade passt, erklärte er in einem Schreiben. Koolen vermisst eine gemeinsame Stellungnahme der religiösen Gemeinschaften und äußert auch ausdrücklich Kritik an den Muslimen. In der Stadt gelten mittlerweile schärfere Regeln gegen aggressives Betteln; stilles Betteln ist weiterhin erlaubt.