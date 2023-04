Betrugsvorfall in Krefeld Frau wirft über 10.000 Euro aus dem Fenster

(jon) Am Ende waren es Trickbetrüger: Am Mittwoch, 26. April, erhielt eine 88-jährige Frau in Fischeln einen Anruf einer angeblichen Polizistin. Diese behauptete, dass die Schwägerin der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht habe. Ein Opfer schwebe aktuell in Lebensgefahr. Sie müsse jetzt eine Kaution bezahlen, damit ihre Schwägerin nicht in Haft komme.