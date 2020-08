Kriminalität : Betrug: Falscher Dachdecker und falscher Polizist

Krefeld In Hüls klingelte ein falscher Dachdecker und meldete einen nicht existenten Dachschaden, in der Innenstadt hat ein falscher Kommissar bei einem Senior angerufen.

Betrüger haben am Dienstag, 11. August, drei Senioren um hohe Geldbeträge gebracht. Während sich in Hüls ein falscher Dachdecker bei einem Ehepaar vorstellte, meldeten sich in der Innenstadt falsche Polizisten.

In Hüls klingelte gegen 12:45 Uhr ein vermeintlicher Dachdecker an der Tür eines Ehepaares in Hüls, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Unter dem Vorwand, er habe einen Schaden am Dach des Hauses festgestellt, gewährte ihm der Eigentümer Einlass. In kurzer Zeit verunsicherte der Mann das Opfer und verschaffte sich so Einblicke in die Räumlichkeiten. Anschließend flüchtete er mit Bargeld und Schmuck.