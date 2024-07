Betreuungslücke in Krefeld Rund 1300 Kinder ohne Kita-Platz

Spätestens am 21. August geht es los, dann starten rund 2000 Kinder in Krefeld in ihr erstes Kindergartenjahr. Es ist die Zahl der Kinder, die nach den Sommerferien voraussichtlich mit einem Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung neu versorgt werden können – der Bedarf indes ist höher. Und so sind es darüber hinaus etwa 1300 Kinder, die eben nicht mit einem Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung versorgt werden können, davon etwa 920 Kinder, die jünger als drei Jahre sind. Das teilt die Stadt Krefeld auf Anfrage mit.