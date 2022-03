Betreuung für Krefelder Grundschüler : Stadt will 17 neue Ganztagsgruppen einrichten

Stadt will 17 neue Ganztagsgruppen einrichten

Krefeld Nach neuer Regelung sollen alle Grundschüler bis 2029 einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz haben. Auch in Krefeld muss die Stadt die Angebote aufstocken.

(vo) Die Stadt Krefeld muss die Zahl der Ganztagsplätze aufgrund gesetzlicher Neuregelungen stärker ausbauen als bislang geplant. Dies geht aus Unterlagen für den am 9.März tagenden Schulausschuss des Rates hervor. Die neue Rechtslage erfordert nach Schätzung der Stadt, dass bis 2029 eine Versorgungsquote von etwa 80 Prozent aller Grundschüler erforderlich sein wird. Bislang war geplant, den Offenen Ganztag bis 2025 auf 60 Prozent – teils auch darüber hinaus – aufzustocken.

In Problemquartieren mit Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern aus benachteiligten und zugewanderten Familien sollte der Ganztag auch über diese Quote hinaus eingerichtet werden. Dies sieht das Leitbild der Kommunalen Präventionsketten an Schulen vor. Ziel: Bildungszugänge und Bildungschancen für diese Kinder zu verbessern. Jährlich sollen im Schnitt 15 neue Gruppen eingerichtet werden.