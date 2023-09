26 europäische Beispiele moderner Backstein-Kultur Bester Backstein-Bau steht in Krefeld

Seit dem Mittelalter benutzt der Mensch Backsteine zum Bauen. Viele Gebäude der so genannten Backsteingotik gehören zum Weltkulturerbe der Unesco. Der Baustoff hat bis heute nichts von seiner Bedeutung verloren. Die neuzeitlichen und nachhaltigen Beispiele gelungener Backstein-Architektur werden mit dem Erich-Mendelsohn-Preis ausgezeichnet. Der Callwey-Verlag liefert in seiner am Montag, 16. Oktober, erscheinenden Publikation „Die besten Einfamilienhäuser aus Backstein“ einen Querschnitt von Exzellenzobjekten – darunter eines aus Krefeld.