Zwei der Landesbesten Azubis kommen aus Krefeld Zwei junge Leute haben ihren Traumberuf gefunden

Für Edda Jabben war bereits vor ihrem Abitur im Jahr 2019 klar, dass sie etwas mit Textilien machen möchte. Nach ihrem Abschluss machte sie ein einjähriges Praktikum in einer Textilrestauration. Schließlich entschied sie sich für ein duales Studium mit Ausbildung. Dazu verbrachte sie drei Tage pro Woche im Hochschullabor und zwei Tage im Hörsaal. Während der Semesterferien ging sie reguläre fünf Tage pro Woche arbeiten. „Die Praxisnähe hat mir viele Erkenntnisse gebracht. Ich glaube, dass ich vieles schneller verstanden habe, weil ich die Theorie direkt in der Praxis anwenden konnte“, berichtet sie. Das Hochschullabor mit dem Schwerpunkt Textiltechnik ist eine öffentliche Prüfstelle für Textilwesen. Kunden schicken Stoffproben dorthin, um sie auf ihre Eigenschaften und Anwendungsgebiete untersuchen zu lassen. Dabei geht es zum Beispiel um Reißfestigkeit, Feuerfestigkeit oder Wasserdichtigkeit. Die Prüfungen verlaufen streng nach Norm. „Ein Streifen der Textilprobe wird in das Prüfgerät eingeklemmt und durch das Auseinanderziehen wird der Stoff auf seine Reißfestigkeit oder seine Dehnbarkeit getestet. Wir messen also die Höchstzugkraft“, erklärt Edda Jabben. Die sogenannte PSA-Prüfung werde beispielsweise an Schutzkleidung durchgeführt. Dazu werde eine etwa DIN A5 große Probe des Oberstoffes eingespannt und dann durch eine Flamme, die aus einer Art Bunsenbrenner kommt, belastet.