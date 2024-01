Wagner-Oper im Theater Krefeld So einen Jubel hört man selten – Publikum tobt bei „Holländer“-Premiere

In die letzten beiden Paukenschläge des Finales klappt schon der erste Beifall. Kaum ist die Musik verhallt, kommen die Bravo-Rufe. Minutenlang brandet der Jubel. Dann schaltet die Lichtregie erbarmungslos die Saalbeleuchtung ein, sonst wäre dem Tosen im Saal kaum Einhalt geboten worden. Die Premiere der Wagner-Oper „Der Fliegende Holländer“ hat viele so aufgewühlt wie das Meer. Tonstark, bildstark - und Wagner mal mit sanften Drehs den Machismo austreibend. Von wegen, die Frau geht liebesschwanger in den Freitod, um den Traummann zu erlösen.