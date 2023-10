Gefeierte Premiere im Theater Krefeld Die filmreife Erotik der Mata Hari

Krefeld · Sie ist die, die wenig bekleidet mit dem Schleier tanzt, ihre Liebhaber in Turbogeschwindigkeit wechselt und einen tragischen Tod stirbt. Teresa Levrini gibt der melancholischen Verführerin Tiefe. Was den Ballettabend so großartig macht.

09.10.2023, 14:41 Uhr

Es ist ihr Abend: Teresa Levrini gibt die göttliche, verführerische und vom Leben gezeichnete Mata Hari. Foto: Matthias Stutte

Von Petra Diederichs

Sie war die Erste: Lange bevor Top-Models für das Luxus-Dessous-Label Victoria’s Secret mit Strass-übersäten BHs auf dem Laufsteg glänzten, funkelte eine Frau aufsehenerregend. Sie tanzte - mit Büstenhalter und Schleier und kaum anderer Bekleidung - und kam so zu Weltruhm: Mata Hari. Sie war der schillerndste Schmetterling der Belle Époque, eine Legende, deren geheimnisvolle Aura faszinierte. Verführerin und Spionin, verehrt und fallengelassen. Und am Ende hingerichtet. Ballettdirektor Robert North hat „Mata Hari“ jetzt auf die Tanzbühne gebracht.