Taskforce berät neue Lage am 4. Dezember Benko droht Krefelds City-Pläne erneut zu stoppen

Der Stichtag steht. Zum 31. Januar 2024 endet die Geschichte der Warenhauskette Kaufhof in Innenstadt. Der Standort Krefeld fiel den Plänen zur Neuaufstellung von Galeria Karstadt Kaufhof im Zuge eines Insolvenzverfahrens wie viele andere in Deutschland auch zum Opfer. Alle betroffenen Kommunen eint die Sorge um die Zukunft ihrer City-Lagen. In Krefeld hat sich schnell nach der negativen Nachricht über die Schließung des Kaufhofs eine so genannte Taskforce unter der Leitung von Wirtschaftsdezernent Eckart Preen gebildet, um neue Chancen und neue Nutzungsideen für die zentrale Immobilie am Neumarkt auszuloten.