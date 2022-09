Klimastreik in Krefeld : Fridays for Future ist die Jugend abhanden gekommen

Krefeld Es war der weltweit elfte Klimastreik von Fridays for Future: In Krefeld waren diesmal kaum junge und sehr viele ältere Leute gekommen. Dennoch ist die Welt eine andere: Eine FFF-Sprecherin forderte selbstbewusst Veränderungen; Klimafakten seien nicht verhandelbar.

Die Probleme und die Sprüche sind dieselben – nur die Gesichter sind deutlich älter: Beim nun elften weltweiten Klimastreik von „Fridays for Future“ sind am Freitagnachmittag in Krefeld nach Polizeischätzungen gut 300 Menschen zur Auftaktkundgebung am Bahnhof gekommen. Die wenigsten davon waren Jugendliche, es waren ein paar Familien mit kleinen Kindern und sehr viele Ältere. Die Organisatoren spüren, dass sich damit etwas verändert: David-Luc Adelmann, einer der FFF-Organisatoren, der im Juli 2019 mit einer eindringlichen Rede im Rat für Furore gesorgt hatte, rief ins Megafon, als sich der Demonstrationszug zum Weg durch die Stadt formierte: „Junge Gesichter gerne nach vorn.“ Die Jugendbewegung hat viel gelernt über die Macht der Bilder.