Wettbewerb in Krefeld : Die besten Vorleser stehen auf Helden in Not

Die besten Vorleser stehen auf Helden in Not

Krefeld Der Stadtvorlesewettbewerb spiegelt auch den Lesegeschmack von Sechstklässlern: Kängurus, Prinzessinnen und Magier des Alltags.

Souverän nimmt Emilio auf dem Vorlesestuhl Platz und spricht ins Mikrofon – ein geübter Leser. Der Sechstklässler hat den Vorlesewettbewerb der Stadt Krefeld in der Mediothek eröffnet. Mit sicherer Stimme stellt er der Jury, den Lehrern und Eltern sein Buch vor. Im Fantasy-Krimi „Hotel der Magier“, geht es um den Küchenjungen Seth, der unglücklicherweise fälschlich des Mordes an Dr. Thallomius beschuldigt wird.

Beim Lesewettbewerb, den der Börsenverein des Deutschen Buchhandels alljährlich ausschreibt, sind jetzt 15 Krefelder Schulsieger zum Stadtentscheid angetreten. In diesem Jahr sind erfreulich viele Jungen an den Start gegangen, sechs von 15, stellt Petra Düro-Foerster fest: „Jungs können also doch lesen“. Denn in den vergangenen Jahren stellten die Mädchen unter den Leseratten immer die ganz große Mehrheit. Ein Junge hat am Ende auch die Nase vorn: Arne Fabian heißt der Stadtsieger, der Krefeld demnächst beim Bezirksentscheid vertritt. Er hatte einen Science-Fiction-Roman mitgebracht: „J.C. – Agent im Fadenkreuz“ von Joe Craig handelt von dem zwölfjährigen Jimmy, der als „Superagent“ vor den „Black Men“ flieht. Sein Geheimnis, das er zu Anfang selbst nicht kennt: Er ist halb Mensch, halb Kampfroboter.