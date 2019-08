Musikprojekt „Songs in Real Life“ : Kinder texten Songs auf ihr eigenes Leben um

Krefeld Beim Musikprojekt „Songs in Real Life“ im Casablanca hatten Zehn- bis 14-Jährige viel Spaß und jede Menge Ideen.

Musikstücke von Stars passen zu allerlei Alltagssituationen von Kindern – wenn man sie entsprechend umschreibt. Die Jugendfreizeiteinrichtung Casablanca veranstaltete jetzt das viertägige Musikprojekt „Songs in Real Life“. In Kooperation mit der Stadt Krefeld, dem Projekt Kulturrucksack NRW und einem Dozententeam von „Freigesprochen Mediencoaching“ konnten Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren ihre eigenen Themen so darstellen und zu aktuellen Liedern selbst singen, wie es der YouTube Star Julian Bam einst vorgemacht hat.

Mit der Hilfe des Musikprofis und Produzenten Philipp Kersting suchten sich die teilnehmenden Kinder in vier kleinen Gruppen jeweils ein aktuelles Lied aus, das sie zu lustigen und alltäglichen Situationen aus ihrem Leben umgeschrieben haben. Die Ideen dazu lieferten die Kinder selbst: Der Stress, nie zu wissen, was man anziehen soll, obwohl der Kleiderschrank voll ist (Das klingt dann so: „Weil ich mich doch für nichts entscheiden kann und die Schule fängt gleich an!“), und das fehlende Datenvolumen im Handy sind musikalische Themen bei den jungen Teilnehmern, ebenso das gefühlte stundenlange Warten beim Arzt. Passend zu den kreativen Songtexten wurde dann gemeinsam mit der Schauspielerin Sunny Bansemer und dem Videoprofi Marco Rentrop der jeweils passende Musik-Clip für die Lieder gedreht – in denen die Songs dann auch visuell auf den Alltag der jungen Teilnehmer stoßen.