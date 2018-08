Beim Linner Schützenfest am kommenden Wochenende geht es hoch her.

Linn : Große Vorfreude auf Linner Schützenfest

Das aktuelle Königshaus und die Parade von vergangenen Festen Foto: Schützenverein Linn 1388/Doris Heisterbach

Krefeld-Linn. Ab dem kommenden Samstag steht der Stadtteil Linn wieder im Zeichen von Schützen- und Trachtengruppen. Höhepunkt für die Besucher ist die Burg-Erstürmung am Montagnachmittag um 17.45 Uhr.

Die historische Linner Innenstadt rund um die Burg wird in der kommenden Woche zunehmend geschmückt daherkommen. Schließlich steht ab Samstagnachmittag das Schützenfest auf dem Plan. Um 16 Uhr treten die Schützen auf dem Andreasmarkt an und werden dann bis zum Dienstag den Stadtteil unter ihre Kontrolle bringen. Dabei wird Krefelds mit 630 Jahren Bestehens ältester Schützenverein – erste Erwähnung findet er im Jahr 1388 – zeigen, dass lange Tradition und intensive Feiern sich nicht ausschließen – im Gegenteil.

Bei allem Feiern und aller guten Laune steht aber auch die Brauchtumspflege und Kultur nicht hintenan. Nach einer Totenehrung auf dem Linner Friedhof wird den Besuchern am Samstagabend auch eine Serenade in der Vorburg geboten. Geschlossen wird der Abend mit einem Festball im Festzelt, der sich bis Dienstag allabendlich wiederholt. Höhepunkt des Sonntags ist der Festumzug um 15.10 Uhr. Am Montag dann steuert das Schützenfest auf die traditionell größte Attraktion hin, denn nach der Kampfansage der Rebellen im Festzelt um 11 Uhr am Morgen werden sich die Kompanien als königstreu oder den Rebellen zugehörig zu erkennen geben. Die rund 600 Mitglieder, die in elfKompanien und zwölf historische Gruppen unterteilt sind, bekennen sich entweder durch rote Tücher zur Rebellion, oder sie bleiben eben dem Könishaus, dieses Jahr Friedel I. und Gisela I. Erfurt, treu.

Info Höhepunkte des Schützenfestes Eröffnet wird das Linner Schützenfest am Samstag, 11. August, um 16 Uhr mit dem Antreten auf dem Andreasmarkt. Erster Höhepunkt ist am Sonntag ab 15.10 Uhr der große historische Festumzug. Am Montag steht dann die Kampfansage der Rebellen im Festzelt um 11 Uhr, sowie die folgende Erstürmung der Burg im Burgpark ab 17.45 Uhr im Mittelpunkt. Abschluss ist am Dienstag ab 20 Uhr der letzte Festball im Festzelt. Dieser findet an allen vier Tagen mit wechselnden Anfangszeiten zwischen 19.30 (Sa.) und 20.30 (So./Mo.) Uhr statt.

„Wer sich zur Rebellion entschließt, das ist eigentlich historisch immer gleich. Das führte beispielsweise beim vergangenen Schützenfest im Jahr 2015 dazu, dass eine Kompanie gegen einen König aus den eigenen Reihen zu Felde zog“, sagt die Geschäftsführerin des Schützenvereins, Doris Heisterbach, lachend. Der damalige König Errol Wernike ist Teil der Linner Burgartillerie. Seine Kompanie lief aber, wie auch in den vergangenen Jahren, zu den Rebellen über.



Königstreue und Rebellen stoßen dann am Nachmittag um 17.45 Uhr im Burgpark aufeinander. Hier wird dann in einer großen Schlacht um die Befreiung der Königin gekämpft, die zuvor von den Rebellen gefangen genommen und in der Burg festgesetzt wird. „Das ist natürlich immer ein großer Spaß. Normalerweise kommen hier auch Knallfrösche zum Einsatz. Wegen der Trockenheit und Hitze haben wir uns in diesem Jahr aber entschieden, ausschließlich mit Wasser zu kämpfen“, erläutert Heisterbach.