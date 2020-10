Konzerte in Krefeld : Quartett Dalgoo erzählt Geschichten beim Jazzherbst

Das Quartett Dalgoo spielt beim Krefelder Jazzherbst am Sonntag, 11. Oktober, in der Kulturfabrik. Foto: JKK

Krefeld Die vier Musiker verwenden Erzähltechniken aus Literatur, Film, Theater und Tanz, um ihre Improvisationen zu strukturieren. Am Sonntag, 11. Oktober, treten sie in der Kulturfabrik ein.

Hinter ihrem Namen steckt eine Geschichte: Dalgoo. Der Amsterdamer Saxofonist Tobias Klein und sein Kollege am Bass, Meinrad Kneer, haben 1988 bei der Namensfindung aufs Französische zurückgegriffen. Was aber erklärungsbedürftig ist: Die Wurzel ist „T’as le gout“, was so viel bedeutet wie: Hast du Lust? Machst du mit?. Man müsse nur undeutlich genug sprechen, dann klinge es wie Dalgoo. Seine Botschaften macht das Quartett musikalisch deutlich, wenn es den Krefelder Jazzherbst am Sonntag, 11. Oktober, fortsetzt: Dalgoo spielen ab 20 Uhr in der Kulturfabrik.