Kabarett in Krefeld : Glühwein-Cabarettisten kennen jeden Weihnachtswunsch

Kabarett in Krefeld

Mark Britton in Weihnachtsstimmung. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Krefeld Frauen wollen den Karrieremann und Supergatten, Männer lassen sich von Bauchsängerinnen beeindrucken: Das Programm des Podio kam bestens an.

Zuerst wurde im Stadtwaldhaus gemeinsam „Happy Birthday“ gesungen. Schließlich feiert das Krefelder Glühwein-Cabarett seinen 18. Geburtstag. Damit, stellte sein Leiter Rüdiger Höfken fest, wurde es volljährig. Noch gut erinnert sich Höfken an 1983, als er selbst volljährig wurde, das Jahr, in dem Helmut Kohl die vorgezogene Bundestagswahl gewann. Ob denn zu der Zeit nicht Adolf Hitler regiert hätte, habe sein Neffe von ihm wissen wollen. Man müsse ihm eben nachsehen, so der Chef des Krefelder Wohnzimmertheaters Podio, „dass sein Geschichtsunterricht auf einen Freitag fällt“. Während dann für den Klimaschutz demonstriert würde, meinte Höfken, finde er anderswo doch längst statt – beispielsweise durch den Streik des Flugpersonals oder beim Bau des Berliner Flughafens.