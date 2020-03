Musikfestival : Beim Folklorefest klingt es auf den Straßen rund um die Alte Kirche

Das Folklorefest auf dem Platz an der Alten Kirche ist eines der Highlights im Krefelder Veranstaltungskalender. Nicht nur auf der Hauptbühne wird es in diesem Jahr Programm geben. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am letzten Wochenende der Sommerferien soll auch die Straßenmusik im Fokus stehen. Die Initiative Folklorefest hat dazu junge Musiker eingeladen.

Die Straßen der Innenstadt werden sich am letzten Wochenende der Sommerferien mit Musik füllen. Die Initiatoren des Folklorefests hatten Musiker aufgerufen, die das traditionelle Festival abseits der Bühne auf dem Platz an der Alten Kirche begleiten wollen. Die Resonanz war riesig, sagt Bella Dura, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Initiative Folklorefest. Solisten, aber auch Bands haben sich beworben. Jetzt steht das Line up: